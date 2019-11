Tebboune ne veut pas du soutien du FLN ?!

Le FLN qui ne présente pas de candidat à la présidentielle choisi par ses propres instances, n’a pas non plus pris la décision pour qui des trois candidats, Benflis, Tebboune et Bélaid (tous trois des enfants du partis) appeler à voter. Le site Algérie1 croit savoir qu’aucun de ces trois candidats ne veut d’un soutien officiel du FLN, vu qu’il traîne trop de casseroles susceptibles de plomber le candidat choisi en faisant de lui un repoussoir des électeurs. Pas de soutien officiel, mais juste des instructions en interne pour donner les voix du parti à tel ou tel des candidats qui ne souhaitent pas être les victimes de l’image désastreuse du FLN dans l’opinion. Cependant, relégué au statut de simple spectateur d'une bataille électorale à laquelle il ne participe pas, le parti du front de libération nationale, pourrait être amené à choisir son camp bien malgré lui pour le scrutin du 12 décembre. Son chargé de communication, Ali Ramdani se dit presque certain que l'ex parti unique va jeter son dévolu sur Abdelmadjid Tebboune. C'est ce qu'il a confié à notre confrère, Le Soir Algérie, précisant que si un choix devrait être fait ce serait sans doute celui de l'ex Premier ministre et ministre de l'Habitat sous Bouteflika. "Si on devait choisir un candidat, il n'y a pas de doute que ce sera Abdelmadjid Tebboune" a-t-il tranché en mettant en avant le fait que ce dernier soit membre du Comité central. Un argument un peu spécieux quand on sait que Ali Benflis par exemple a même été secrétaire général du parti et que Abdelaziz Belaid reste le plus jeune membre du CC. Sauf que, pour rappel, les deux ont quitté le FLN pour créer leurs propres partis politiques, à l'inverse de Tebboune qui a gardé sa carte de membre du FLN. Et s’il se confirme que ce parti assume et annonce publiquement son choix pour Tebboune, ce sera une preuve que ce dernier est bel et bien le cheval du pouvoir dans cette élection. Wait and see.