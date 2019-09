Tebboune n’est pas le candidat du FLN !

Présidant ce samedi une rencontre régionale de la société civile à Constantine, l’ex-président de l’APN, Saïd Bouhadja, a affirmé que Abdelmajid Tebboune n’était pas le candidat du FLN. En effet, L’ex-président de l’APN a estimé que «la prochaine élection présidentielle constitue un rendez-vous capital pour le pays et pour le peuple, appelant à une forte mobilisation des Constantinois pour prendre part à ce scrutin». «Il y a ceux qui veulent l’intérêt du pays et d’autres qui ont des intérêts particuliers ou idéologiques», a-t-il souligné en faisant allusion aux demandes des manifestants brandies chaque vendredi, précisant que les demandes des hirakistes ont été exaucées en totalité puisque bon nombre d’objectifs ont été atteints comme l’annulation du 5e mandat. Commentant la candidature de Abdelmadjid Tebboune, Saïd Bouhadja insistera pour dire que le candidat a été victime de la issaba «en plus il possède une grande expérience» tout en réfutant qu’il soit le candidat du FLN. «Jusqu’à présent, le FLN n’a pas encore choisi son candidat et cette question est liée aux décisions de la direction du parti».