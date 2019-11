Tebboune lâché par son Directeur de campagne

L’information s’est répandue telle une traînée de poudre dès jeudi : Abdallah Baali, le directeur de campagne d’Abdelmadjid Tebboune, aurait décidé de claquer la porte suite à des divergences avec le candidat. Contactées, des sources proches du comité de campagne d’Abdelmadjid Tebboune indiquent que l’ancien diplomate aurait décidé de «prendre quelques jours de repos». Ce qui semble pour le moins bizarre à 24 heures du début d’une campagne électorale dont Abdallah Baali devait être le pivot. L’ancien ambassadeur Abdellah Baali avait été désigné fin septembre dernier directeur de la campagne électorale de Abdelmadjid Tebboune, candidat à l’élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. Initialement , il était prévu que Abdallah Baali occupe le poste d’ambassadeur à Paris. Cependant, le mouvement diplomatique opéré le 22 août dernier par Abdelkader Bensalah avait subi des changements qui concernent quelques capitales dont Paris. C’est Salah Lebdioui qui a hérité finalement du poste dans la capitale française. Salah Lebdioui a été trois fois ambassadeurs : Lettonie, Lituanie et Pologne. Il a également occupé le poste de directeur des Ressources humaines au ministère des Affaires étrangères. Abdallah Baali, qui avait notamment été en poste aux États-Unis et aux Nations unies, est considéré comme un grand ambassadeur. Né le 19 octobre 1954 à Guelma, il était ambassadeur d'Algérie en Indonésie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et au Brunei de 1992 à 1996 ainsi qu'aux Nations unies de 1996 à 2005. Il a été président des Nations unies pendant tout le mois de décembre 2004. Il a dirigé des délégations algériennes à diverses conférences internationales et aux conférences sur le désarmement et sur le traité de non-prolifération. Il a présidé plusieurs organismes des Nations unies et a été en tant que Président du bien de la 6e Conférence d'examen du TNP (à New York, en 2000). Il a publié divers articles relatifs à la Constitution algérienne de 1996, le désarmement nucléaire et la Conférence d'examen du TNP de 2000.