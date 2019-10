Tebboune évoque une 2ème République

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmadjid Tebboune, a évoqué ce samedi dans un point de presse la 2e République et l’application des Articles 7 et 8 de la Constitution. « Aujourd’hui, nous sommes à la hauteur des exigences légales pour le dépôt du dossier de candidature à l’élection présidentielle », déclare d’emblée l’ancien Premier ministre. Pour lui, cette élection permettra de répondre aux revendications populaires relatives à l’application des Articles 7 et 8 de la Constitution, qui consacre le peuple comme seule source du Pouvoir. Sans détailler son programme, Abdelmadjid Tebboune promet de mener des rencontres régionales en marge de la campagne électorale pour expliquer son programme qui se voudrait annonciateur et initiateur d’une 2e République.