Tebboune : circulez y'a rien à voir ...!



Ennahar TV et Bilad TV, deux chaines ‘’inspecteurs’’ émules, à la façon, ‘’je t’aime moi non plus’’ enquêtent sur l’argent sale de la campagne électorale. Voulant épingler un candidat à la présidentielle et recevoir une bonne note pour continuer à charmer leurs spectateurs, déjà, offusqués par leurs vulgaires cameras cachées, Elles arrivent toutes les deux chez Tebboune, le candidat gonflé par la rumeur d’être victime du clan de Bouteflika.

La première chaine, impressionnée par l’affaire de blanchiment d’argent du député ‘’Alilat’’ qui éclate en pleine campagne électorale, cette chaine convaincue de l’approche de ce candidat avec ce milliardaire, elle s'accroche à lui comme une huître. Persuadées que le candidat cache quelque chose, les deux télés crient au scandale ! Un scandale censé éliminé le candidat de la course électorale, mais en vain, il transforme la cible ‘’le candidat’’ en victime ! Et Tebboune crie au complot ! Cette même chaine qui l’a descendue en flamme, en 2017 après son éviction par ‘’Saïd’’, le président de l’ombre, revient à la charge pour le discréditer, ainsi , Tebboune, après ce Coup de barre, change de barre, d’accusé en victime … Alertée, l’ANIE, l'Autorité nationale indépendante des élections, arrive en plein conflit en robe de juge, pour mettre de l’ordre entre les deux disputés ! Circulez y'a rien à voir !

À moins d’une preuve tangible prouvant la collaboration de ce candidat avec l’oligarque député qui croupit en prison pour corruption et blanchiment d’argent, cette offensive médiatique a lavé et blanchi Tebboune et l’a exposé aux yeux de l’opinion, comme une victime de l’ancien système !

Avec ces medias lourds qui se font petits devant un simple candidat à la présidence, on est mieux chez soi, tout va très bien ! Alors pourquoi, on déplore un tout petit rien : un scandale financier, une malfaçon, attendre une année pour avoir le permis de construire, surveiller chaque nuit le camion des collectes d’ordures, payer 50 dinars pour garer la voiture sur le chemin de ‘’Beylek’’ , faire la queue pour avoir un sachet de lait ou sacrifier toute une matinée pour avoir un acte de naissance ? Ce n’est rien, puisque notre acte de décès, nous sera délivré à la minute près !

Deviendra Président ! Benflis, l’ancien ministre de la justice qui veut faire régner la justice, ou Bengrina , l’ancien ministre du tourisme qui compte développer le tourisme à Tindouf, ou Mihoubi , l’ancien ministre de la culture et son ‘’rêve du désert ‘’ ou Belaid, l’ancien patron de l'UNJA qui veut ouvrir la frontière algéro-marocaine ou encore Tebboune , l’ancien premier ministre de 8 mois qui se dit victime de la Issaba…, de quoi je me mêle ! Tous les cinq sont des algériens, il suffit seulement qu’ils prouvent leur algérianité, une fois Président ! Car, ce qui est plus important que ce quintet, ce sont les élections, elles-mêmes, qui vont sauver l’Algérie du chaos, cette Algérie qui est plus grande et plus importante que nous et que tous les cinq candidats réunis !



Belkacem .B

