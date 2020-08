Tayeb Louh faisait pression sur les juges

Lors des enquêtes effectuées par les magistrats conseillers de la Cour suprême, concernant l’affaire de l’ex-ministre de la Justice Tayeb Louh, le dossier de Chakib Khalil, est à nouveau remis sur la table. Tayeb Louh aurait fait pression sur les juges, pour changer le cheminement de la procédure, en faveur d’anciens hauts responsables et de l’ex-ministre de l’Énergie Chakib Khalil qui a fait l’objet au mois d’août 2013 d’un mandat d’arrêt international. Les enquêtes ont révélé plusieurs messages SMS que Tayeb Louh aurait envoyés à des juges pour influencer le cours de la justice. Pas moins d’une vingtaine de magistrats ont été entendus par la Cour suprême, a rapporté le quotidien El Watan, citant des sources judiciaires. Rappelons que l’enquête concernant l’affaire Chakib Khelil implique son épouse et ses deux enfants, Réda Hemche (ancien directeur de cabinet du PDG de Sonatrach), Omar Habour (un homme d’affaires oranais associé de Chakib Khelil), Farid Bedjaoui et deux autres commerçants binationaux ayant joué le rôle d’intermédiaires.