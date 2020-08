Tayeb Louh entravait la justice en faveur de Saïd Bouteflika

L’instruction et les enquêtes effectuées dans le cadre de l’affaire de l’ancien ministre de la Justice Tayeb Louh ont révélé de graves entraves à la justice, principalement en faveur de Saïd Bouteflika, frère de l’ancien président, a rapporté une source médiatique. Selon la même source, le Conseiller enquêteur près la Cour suprême a requalifié l’affaire de l’ancien ministre de la Justice de crime. Il est accusé de « abus de fonction, entrave au bon fonctionnement de la justice, incitation au favoritisme et incitation à la falsification de documents officiels ». Selon le quotidien arabophone Echorouk, les enquêtes effectuées dans le cadre de cette affaire ont révélé l’implication de l’ancien inspecteur général du ministère de la Justice, d’un procureur général, d’un procureur de la République et de plusieurs juges. Ils sont accusés d’obéissance aux ordres de Tayeb Louh qui, selon la même source, entravait la justice en faveur du frère de l’ancien président, Saïd Bouteflika, de l’homme d’affaires Ali Haddad, et d’un lobby français.