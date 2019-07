Tayeb Louh auditionné aujourd’hui

L’ex-garde des Sceaux, Tayeb Louh est convoqué aujourd’hui pour être entendu par les enquêteurs de l’Office central de prévention et de lutte contre la corruption (qui a qualité de police judiciaire) sur, entre autres, le marché des bracelets électroniques, rapporte El-Watan, mais aussi sur d’autres affaires qui le lient à son ami, le désormais ex-patron de la Gendarmerie nationale, le général Ghali Belkecir, celui-là même qui l’a entraîné dans sa chute. Entre les deux hommes, la relation dépasse largement le cadre professionnel. Les deux familles se connaissent et s’échangent les visites de courtoisie, affirme la source. Dès son installation en tant que ministre de la Justice, en 2013, Tayeb Louh a promu Mme Belkecir, de son nom de jeune fille Fatiha Boukhers, au poste de présidente de la cour de Tipasa, dont les décisions ont souvent suscité les plus vives critiques auprès de ses collègues, mais aussi des justiciables qui n’ont eu de cesse de saisir la chancellerie, en vain, a-t-on appris de la même source.