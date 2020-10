Talaie El Hourriyet tranchera bientôt sur le référendum

Le bureau politique du parti Talaie El Hourriyet n’ayant pas encore tranché sur la révision constitutionnelle, soumise au référendum populaire du 1er novembre prochain, a décidé de dévoilé sa position à l’égard de ce projet, lors du premier congrès du parti prévu les 9 et 10 du mois en cours, rapporte une source médiatique. Ladite instance exécutive de Talaie El Hourriyet a réitéré ses réserves par rapport audit texte, affirmant avoir formulé des commentaires et propositions sur la plateforme portant avant-projet de révision constitutionnelle, et s’attendre à une deuxième lecture du projet incluant les auteurs des propositions d’amendement.» Et de rappeler les termes du mémorandum qu’il a adressé à la présidence de la République le 4 juillet 2020, notamment le contexte politique, économique et social qui a conduit à la révolution populaire démocratique pacifique qui a signifié au régime politique en place sa fin de parcours.