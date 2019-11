Tahkout agressé par Bairi en prison

Une altercation violente aurait eu lieu entre l’ex patron de Cima Motors, Mahiedinne Tahkout et l’ancien patron d’Ival Mohamed Bairi à l’intérieur de la prison d’El-Harrach ou ils sont incarcérés tous les deux depuis plusieurs mois sur décision du juge d’instruction. Mohamed Bairi aurait, selon le site express-dz, frappé violemment Tahkout après avoir eu connaissance d’un enregistrement sonore, divulgué sur les réseaux sociaux. L’enregistrement en question, selon la source, était une conversation téléphonique entre Tahkout et un ex-journaliste où il proposait à ce dernier de salir l’image de Mohamed Bairi moyennant argent. Le patron d’Ival serait entré dans une colère noire et aurait tabassé violemment Tahkout. Ce dernier n’a eu son salut que grâce aux gardiens du pénitencier. L’ancien patron de Cima motors aurait été transféré à l’hôpital dans un état préoccupant. A son retour d’hôpital, Tahkout aurait été mis dans une autre cellule et dans un autre étage, loin de Bairi.