Tabbou ne veut personne à sortie de prison

Le coordinateur de l’Union démocratique et sociale (UDS, non-agréé), Karim Tabbou, a lancé un nouvel appel à partir de sa cellule de la prison de Koléa. Publié par son frère sur son compte Facebook, l’appel de Tabbou invite ses soutiens à ne pas se déplacer vers la prison le jour de sa sortie, prévue le 26 mars, et ce, pour respecter les consignes de distanciation en vigueur depuis l’apparition du virus Covid-19. Le coordinateur de l’Union démocratique et sociale (UDS, non-agréé), emprisonné depuis septembre 2019 rappelle le contexte dans lequel sa sortie de prison intervient appelant ses soutiens à s’abstenir de faire le déplacement à la prison de Koléa le jour programmé pour sa sortie.