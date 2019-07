TURQUIE : Un Algérien poignarde mortellement son compatriote

Un Algérien, âgé de 39 ans, a été mortellement poignardé, dans la ville d’Izmir en Turquie, par son compatriote venu expressément d’Algérie pour perpétrer le meurtre. Le suspect, âgé de 40 ans, a été entendu dans le cadre de cette affaire, rapporte le quotidien arabophone Echorouk. Le mis en cause et la victime sont originaires de la ville de Constantine (397 km à l’est de la capitale Alger). Selon la même source, un conflit dû à une affaire de dette serait à l’origine du meurtre. En effet, la victime se serait volatilisée après avoir reçu une somme d’argent pour importer des articles vestimentaires au prévenu. S’étant procuré son adresse, ce dernier a alors décidé de voyager en Turquie afin de le retrouver et en découdre. À la suite de leur rendez-vous, le débiteur et le créancier ne sont pas parvenus à un accord. C’est alors que le mis en cause s’est saisi d’une arme blanche et a poignardé la victime dans le cou. Le suspect a décidé de se débarrasser du corps et de retourner à Constantine, avant que la police turque ne le rattrape. Ce dernier a alors été arrêté et entendu dans le cadre de cette affaire. L’enquête n’a toujours pas été bouclée, précise la même source.