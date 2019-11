TURQUIE : L’Algérie invitée à une manœuvre militaire

L’Algérie, ainsi que plusieurs pays dont la Tunisie et la Libye, sont invités à participer à une manœuvre militaire internationale que la Turquie compte organiser prochainement. Baptisées « le bouclier méditerranéen », ces manœuvres sont vieux de treize ans. Depuis, Ankara en a fait « une compétition militaire internationale », selon le journal local Yenisafak. Les préparatifs de l’événement ont débuté lundi 18 novembre. Huit pays « amis de la Turquie » pourraient y prendre part, d’après la même source. Le Pakistan a d’ores et déjà annoncé sa participation. L’Algérie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Libye, le Liban, la Tunisie et la Jordanie devraient aller dans le même sens, pense Yenisafak.