TUNISIE : Un terroriste algérien abattu à Kassrine

L’armée tunisienne et les unités spéciales de la garde républicaine ont éliminé dimanche un terroriste algérien sur les hauteurs de Kasserine. Au cours d’une opération préventive, les éléments de ces deux corps constitués ont tué le terroriste Mourad Benhamadi Chaïb alias Aouf El Mouhadjer, au mont Chambi, non loin de la frontière algérienne. Selon le site internet de la radio tunisienne Shems FM, l’armée tunisienne a réussi à blesser un autre terroriste dans la même opération. Citant le porte-parole du ministère de la Défense, Shems FM affirme que l’opération se poursuit toujours et pourrait aboutir à la neutralisation de nouveaux éléments des groupes terroristes armés. Mourad Benhamadi Chaïb, âgé de 36 ans, fait l’objet de poursuites judiciaires, selon Sofiane Sliti, porte-parole du Pôle judiciaire de la lutte antiterroriste. Il est l’un des leaders du groupe terroriste Oqba Ibn Nafaa. Aussi, il est recherché en Tunisie et en Algérie depuis de longues années.