TUNISIE : Un Algérien tué à Hammamet

La Police Judiciaire de la ville de Hammamet (Tunisie) a arrêté dans l’après-midi de ce mardi 1er Octobre, les deux principaux suspects dans le meurtre d’un jeune Algérien commis, plus tôt dans la journée, au niveau du Complexe touristique Yasmine de Hammamet. Selon la presse tunisienne, la victime est originaire de Skikda et a trouvé la mort suite à une incroyable altercation qui a éclaté entre un groupe de jeunes Algériens et un autre tunisiens. Une enquête a été ordonnée pour déterminer les raisons de ce déchaînement de haine. Suite aux premières auditions, la Justice a décidé de garder en garde à vue 7 tunisiens et 7 algériens parmi lesquels on peut compter de nombreuses femmes. Pour la presse Tunisienne, les autorités judiciaires attendent le rapport du médecin légiste de l’Hôpital Régional Mohamed Taher Maamouri De Nabeul pour pouvoir statuer sur cette tragique affaire.