TUNISIE : Mort suspecte d’un touriste algérien à Bizerte

Les forces de sécurité tunisiennes ont retrouvé, ce mardi 15 octobre, le corps sans vie d’un Algérien âgé de 35 ans dans la province de Bizerte, dans le nord de la Tunisie, indiquent plusieurs médias locaux. Les services de sécurité tunisiens ont informé que le procureur de la République prés le Tribunal de Bizerte avait autorisé l’ouverture d’une enquête judiciaire afin de mettre la lumière sur les circonstances de la mort du ressortissant algérien. Une autopsie sera effectuée pour déterminer les véritables causes du décès. La victime, un Algérien né en 1984 en Algérie, s’est installée depuis mai dernier à Bizerte pour « tourisme ». Il vivait seul dans une maison qu’il avait achetée dans la province centrale de Bizerte. Selon la presse tunisienne, il était connu pour sa bonne conduite et entretenait de bonnes relations avec ses voisins. Pour rappel, un autre touriste algérien originaire de Skikda a été froidement assassiné il y a deux semaines, au niveau de la station touristique Yasmine Hammamet. La victime avait été sauvagement agressée par un groupe d’individus armés d’objets contondants dans la capitale tunisienne Tunis. Blessé à la tête et ayant perdu beaucoup de sang, le jeune Algérien n’a pas survécu à ses blessures. Il a rendu l’âme avant l’arrivée des secours. Les agresseurs ont subtilisé la voiture de la victime avant de prendre la fuite vers une destination inconnue.