TUNISIE : L’ambassadeur Abdelkader Hadjar a fait ses adieux

L’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, Abdelkader Hadjar qui doit quitter son poste a fait une visite d’adieu au président de la République tunisienne par intérim, Mohamed Ennaceur. Le président de la République a reçu, ce vendredi 11 octobre 2019, au Palais de Carthage, Abdelkader Hadjar, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire à l’occasion de la fin de ses fonctions », a indiqué la Présidence tunisienne dans un communiqué. « Le président tunisien a décerné à l’ambassadeur d’Algérie une médaille de la République en reconnaissance de son action en faveur de la consolidation des liens d’amitié et de coopération entre la République tunisienne et la République algérienne démocratique et populaire », a ajouté la même source. Force est de rappeler que Abdelkader Hadjar, 82 ans, est le doyen des ambassadeurs algériens, lui qui a été nommé en 2002 au poste d’ambassadeur de l’Algérie en Tunisie. Le diplomate algérien a occupé ce poste dans plusieurs pays, notamment en Égypte et en Iran. Le communiqué de la Présidence tunisienne vient confirmer les informations faisant état de la mise fin aux fonctions de Abdelkader Hadjar, qui sera remplacé par l’ancien ambassadeur de l’Algérie au Niger, en l’occurrence Azzouz Balal.