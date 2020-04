TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC A DOUERA : Deux à trois ans de prison ferme pour 17 accusés

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a prononcé, lundi, des peines allant de deux à trois ans de prison ferme, à l’encontre 17 accusés, dans une affaire de troubles à l’ordre public à Douera, à l’ouest d’Alger, au moment ou quatre prévenus ont été placés sous contrôle judiciaire, a indiqué un communiqué du parquet de ce tribunal. Selon le document, le procureur de la République prés le tribunal de Koléa annonce, sur la base de l’article 11 du code de procédures pénales, la présentation devant le tribunal correctionnel, de 21 personnes , dont 4 mineurs, dans l’affaire des troubles enregistrés dans la ville de Douera. Quatre parmi eux ont été condamnés à des peines de trois ans de prison ferme, assorties d’une amende de 100.000 da, au moment ou 13 autres ont été condamnés à deux ans de prison ferme chacun, assorties d’une amende de 100.000 da, et confiscation des objets saisis », est-il indiqué dans le même communiqué. "Quatre mineurs parmi les accusés ont été présentés au juge des mineurs, qui a ordonné leur placement sous contrôle judiciaire", est-il précisé. Les mis en cause dans cette affaire ont été poursuivis pour les chefs d’inculpation d'"agression des forces de l’ordre public", "désobéissance", "échauffourées", "destruction des biens d’autrui", et "rassemblement armé".