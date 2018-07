TROPHEE SPORTIf : La coupe d’Algérie, se ‘’volatilise’’ !

La coupe d’Algérie décrochée il y a quelques semaines par l’USM Sidi Belabbès a disparu. C’est en tout cas ce qu’a révélé le président du Club M.Belkacem Ayada à la chaîne ‘’Ennahar tv’’, qui affirme que le trophée n’a pas disparu mais il ignore où il se trouve actuellement. La coupe qui a circulé entre les joueurs de l’USMBA et quelques supporters du club qui n’ont aucune relation officielle avec celui-ci. Le conseil d’administration a posé un ultimatum à dimanche aux dirigeants pour le retrouver. Passé ce délai, une plainte sera déposée au niveau des services de sécurité pour vol et la ou les personnes qui seront responsables de cette disparition seront sanctionnées. C’est la première fois que la Coupe d’Algérie disparaît de cette manière insolite. Cela démontre également le manque de responsabilité des dirigeants du Club qui ont laissé traîner le plus important trophée du sport dans le pays: La Coupe de la république du Football algérien. Aucune réaction pour le moment de la FAF ni de la ligue algérienne qui devront prendre des sanctions contre les responsables du Club de Bel Abbès.