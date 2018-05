TROISIEME EDITION D’INTER- LYCEES : Les cadets de la nation de Sétif remportent le premier prix

La finale de la troisième édition de la compétition « Inter-Lycées », a vu le couronnement de l’école des cadets de la Nation de Sétif (5ème Région Militaire), devant la Sélection des Lycées de Skikda, avec un score de (42 points) à (35,5 points). Cette consécration après une série d'éliminatoires, réitère la qualité de la formation dispensée au niveau des établissements de formation de l'Armée nationale populaire, notamment les Ecoles des Cadets de la Nation qui constituent un réservoir intarissable en futurs cadres. Ce titre vient renforcer l'ensemble des résultats atteints par les Ecoles des Cadets de la Nation dans les épreuves finales des différents cycles d'enseignement, et ce, grâce au soutien indéfectible du Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire qui a garantit tous les moyens et facteurs de réussite au profit des Ecoles des Cadets de la Nation. Il convient de signaler que cette cérémonie de clôture a eu lieu le vendredi 18 mai 2018 à 22h00, au siège de la Radio algérienne, et a connu la présence de la ministre de l'éducation nationale, et du ministre de la communication, du Directeur des écoles des cadets de la Nation, du Directeur de la communication, de l'Information et de l'orientation et du Directeur général de la Radio algérienne.