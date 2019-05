TROISIEME DISCOURS DU CHEF D’ETAT MAJOR DE L’ANP : Gaïd Salah s’attaque aux relais de la ‘’bande’’

« Le commandement ‘’novembriste’’ de l’armée a mis en échec toutes les intrigues», a-t-il affirmé. Axant son allocution sur les affaires de corruption en cours de traitement par la justice, Gaid Salah estime que cette dernière « s’est libérée des entraves et des pressions ». « La libération de la justice lui a permis d’exercer ses missions ce qui garantira l’épuration du pays de la corruption et des corrompus » argue, par ailleurs, le vice ministre de la défense. Ce dernier s’est attaqué à ce qu’il a qualifié de relais de la « bande » qui « tentent de vendre l’idée que la lutte contre la corruption n’est pas une priorité à l’heure actuelle ». Le chef d’état-major est revenu aussi sur la bande qui essaye selon lui « d’induire en erreur l’opinion publique, que le jugement des corrompus n’est pas une priorité, mais il faut attendre l’élection d’un nouveau président de la République qui s’en chargera». L’objectif derrière ces manœuvres, « est d’empêcher cette procédure, afin de permettre aux têtes de la bande de s’enfuir de la justice », a-t-il expliqué, mais « les services de l’ANP ont tout fait pour faire échouer leur plan » a encore ajouté le chef d’état-major de l’ANP. Signalons que Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, avait appelé, mardi, le peuple algérien à «faire montre d’une extrême vigilance et à demeurer solidaire avec son Armée», dans un discours prononcé hier à l’École supérieure des troupes spéciales (ESTS) de Biskra, à l’occasion du troisième jour de sa visite à la 4e Région militaire.