TROIS NARCOTRAFIQUANTS TOMBENT A MOSTAGANEM : Un pharmacien impliqué dans un trafic de psychotropes

C’est au cours d’une opération finement préparée que la brigade de la police judiciaire a pu arrêter le chef de la bande et ses acolytes, dealers, en mettant la main notamment, sur une quantité de psychotropes et d’argent. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité ainsi que le crime organisé et, agissant sur information, les éléments de la brigade de recherche et d’intervention de Mostaganem ont mené une enquête judicieuse sur un prétendu groupe de trafiquants de substances narcotiques. Les éléments de ce réseau, au nombre de (3) trois individus âgés entre 40 et 50 ans, originaires de Mostaganem, ont été neutralisés après une étroite surveillance de leurs mouvements. Il leur a été tendu un piège dans la nuit de dimanche passé aux termes duquel, ils ont été appréhendés à bord d’un véhicule de type « Polo » ayant en leur possession 356 comprimés de psychotropes divers dont certains, dans leur conditionnement d’origine et d’autres en plaquettes, pour la revente en détail. Les services de sécurité ont indiqué par ailleurs qu’un certain pharmacien de Mostaganem était à la tête de ce réseau qui activait au niveau de la wilaya et il en était le principal fournisseur en produits psychotropes. Comme il a été également retrouvé sur eux une somme d’argent, petites monnaies et billets, évaluée à 80.000 Da dont 70.000 Da chez un seul d’entre ces trafiquants. La même source précise que ces individus ont, par ailleurs, des antécédents judiciaires et feront l’objet de présentation, incessamment, par devant M. le Procureur de la République près le tribunal de Mostaganem. Décidément, rien ne va plus dans la société quand des gens aisés, vivant dans l’opulence et, bien à l’abri du besoin, se mettent à exploiter la misère psychologique qui frappe certains individus fragiles et en détresse, par accidents de la vie. En effet, c’est la seconde affaire de trafic de drogue dans laquelle un pharmacien officie en seconde main en bravant les lois du pénal de la République.