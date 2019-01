TROIS MALFAITEURS SOUS LES VERROUS : Vol de plus d’un demi-milliard de cts à Mostaganem

L’opération est intervenue suite à une plainte formelle déposée par l’un des citoyens pour avoir été victime de vol de l’intérieur de son domicile situé au centre ville par des malfaiteurs ayant visé un coffre fort contenant une somme de 600 millions de centimes et ce, pendant son absence a t on ajouté. Les investigations menées par les mêmes services de la police judiciaire ont permis d’aboutir à l’identification du principal suspect dans cette affaire qui n’est autre que le fils de la femme de ménage qui s’aventura de rentrer à l’intérieur du domicile de la victime profitant de son absence tout en sachant très bien le lieu de l’existence du coffre. Le mis en cause ayant l’idée de bien élaborer un plan, il s’est mis d’accord avec deux autres complices pour réaliser le vol du butin et le partager ensuite. Il s’agit de : D.A âgé de 21 ans résident à Mostaganem, CH.gh âgé de 19 ans résident à Mostaganem, M.A âgé de 21 ans résident à Mostaganem .Au cours de l’enquête, les mis en cause ont reconnu les faits liés au vol qu’ils ont perpétré la nuit en escaladant l’un des murs du domicile avant de s’infiltrer du toit et se diriger tout droit vers le coffre pour le charger ensuite sur un chariot afin de le faire sortir du domicile et l’installer sur un véhicule de type « Hilux » et prendre la fuite a t on informés. Après une perquisition du domicile du principal suspect, il a été récupéré seulement une somme de 35 millions de centimes. Il a été découvert également des tenues et chaussures de sport de hautes qualités que le suspect principal avait achetées de l’argent dérobé. Pour les griefs de constitution de bande de malfaiteurs, vol qualifié avec effraction à la faveur de la nuit en utilisant un véhicule, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem qui a ordonné de les placer sous mandat de dépôt en attendant leur comparution en audience a t on précisé.