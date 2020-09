TRICHERIES AU BAC ET AU BEM : Le ministre de l'Education met en garde

Le ministre a néanmoins profité de son intervention pour mettre les candidats contre la tentation de la fraude, avertissant que "tout candidat pris en flagrant délit de copiage sera non seulement immédiatement exclu et fera également objet de poursuites judiciaires". Pour le ministre de l'Education, le respect de l'éthique scolaire est un enjeu majeur qui touche à la fois la crédibilité des examens et la famille éducative, de façon générale. Le secrétaire général du ministère de l'Education, Abou Bakr Essedik Bouaza a indiqué que les résultats du BEM seront proclamés fin septembre et ceux du Bac, fin octobre. A noter que la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé plus de 15.000 policiers, tous grades confondus, pour sécuriser les examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) prévus entre le 7 et le 9 septembre courant, a indiqué vendredi un communiqué de la DGSN. En application du plan sécuritaire tracé dans ce sens "15.341 policiers, tous grades confondus, veilleront à la sécurisation de 1940 centre d'examen au niveau national et accompagner les mesures préventives prises par le ministère de l'Education pour assurer le bon déroulement des examens au vu de la pandémie Covid-19. Dotées de tous les équipements et moyens techniques nécessaires, les différentes unités de police déployées à cet effet veilleront à la sécurisation du périmètre extérieur des centres d'examen, assurant l'acheminement des sujets et des feuilles d'examen au centre de collecte, a ajouté le communiqué. Des dispositifs de sécurité dont des patrouilles pédestres et motorisées pour assurer la fluidité de la circulation au niveau des routes principales menant aux écoles et centres d'examen, a poursuivi la même source. Par ailleurs, s’agissant des séances de révision et de préparation à l'examen du BAC lancées depuis le 25 aout dernier, elles ont été largement suivies par les candidats en dépit du stress et de la fatigue induits par les longues vacances "obligatoires" dus à la propagation de la pandémie Covid-19. Dans ce cadre le président de l'Association des parents d'élèves, Khaled Ahmed a appelé les candidats à se concentrer et assister aux séances de révision, mettant en exergue cette initiative dédiée aux candidats des examens BAC et BEM. Il a également insisté sur le respect des mesures préventives contre la Covid-19. De son côté, le syndicaliste au sein de l'Union nationale des personnels de l'Education et de la formation (UNPEF), Messaoud Amraoui a déploré le fait que les élèves des régions du sud "n'ont pas pu suivre ces séances car la majorité de leurs enseignants sont des suppliants, outre les conditions climatiques dures que connaissent ces régions". Appelant les candidats à se concentrer avant de répondre aux questions et à respecter le protocole sanitaire mis en place par la tutelle, la spécialiste psychopédagogique, Fatiha Bacha a invité les parents à réunir toutes les bonnes conditions à leurs enfants pour réussir dans cette épreuve.