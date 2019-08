TRIBUNAL SIDI M’HAMED : Ouyahia et Sellal devant le juge d’instruction

Les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont comparu ce mercredi 7 août 2019 devant le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’Hamed d’Alger dans le cadre des enquêtes de corruption, rapporte le quotidien arabophone El Khabar. L’ancien chef de l’exécutif, Ahmed Ouyahia, a été placé en détention le 12 juin dernier à la prison d’El Harrach par le juge d’instruction près la Cour suprême notamment pour dilapidation des deniers publics, d’abus de fonction et d’octroi d’indus privilèges. Ahmed Ouyahia a été entendu à plusieurs reprises par le juge d’instruction près de la Cour suprême et par le tribunal de Sidi M’Hamed, au côté d’autres responsables politiques impliqués dans des affaires de corruption.