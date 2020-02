TRIBUNAL SIDI M’HAMED : Le procès de Karim Tabbou fixé pour le 04 mars

Le procès du détenu d’opinion Karim Tabbou est fixé pour le Mercredi 04 Mars 2020 au tribunal Sidi M’hamed, indique Djaafar Tabbou via sa page Facebook. Pour rappel, Karim Tabbou a été arrêté le 10 septembre 2019 et placé, deux jours plus tard, sous mandat de dépôt par le tribunal de Koléa. Après deux semaines d’incarcération la chambre d’accusation près la Cour de Tipasa a statué sa remise en liberté provisoire. Le lendemain matin, il a été arrêté à nouveau à son domicile par des policiers en civil, puis présenté immédiatement devant le juge d’instruction près le tribunal de la rue Abane-Ramdane. Il a été accusé de “participation en temps de paix à une entreprise de démoralisation de l’armée”.