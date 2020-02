TRIBUNAL SIDI M'HAMED : Kamel Chikhi condamné à 8 ans de prison ferme

Le tribunal de Sidi M'hamed a condamné Kamel Chikhi dit "El-bouchi" (Le boucher) à huit (8) ans de prison ferme, assortis d'une amende d'un (1) million de DA pour octroi de pots-de-vin à des responsables et des fonctionnaires en contrepartie d'indus services. Le tribunal a également condamné l'accusé principal dans l'affaire (Chikhi) à une interdiction, pendant 5 ans, de conclure des marchés publics, outre le versement de 10 millions de DA au trésor public. La même instance judiciaire a condamné l'ancien président de l'Assemblée populaire communale (APC) de Ben Aknoun, Kamel Bouarab à six (6) ans de prison ferme assortis d'une amende d'un million de dinars. Abdelkader Ben Zahra, ancien chauffeur de l'ancien DGSN, Abdelghani Hamel et le fils de l'ancien wali de Relizane, Djalal Eddine Lemehal ont été condamnés, de leur coté, à quatre (4) ans de prison ferme assortis d'une amende de 100.000 dinars. Le tribunal a en outre acquitté Khaled Tebboune ainsi que l'ancien procureur de la République près le tribunal de Boudouaou, Hadef Meslem et le procureur général adjoint près le même tribunal Hocine Sadek de toutes les charges retenues contre eux. Le procureur de la République près le Tribunal de Sidi M'hamed avait requis dix (10) ans de prison ferme à l'encontre de Kamel Chikhi et Kamel Bouaraba assortis d'une amende d'un (1) million de dinars, dans une affaire "d'octroi et perception d'avantages" ainsi que "d'abus de fonction".