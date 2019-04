TRIBUNAL SIDI M'HAMED : Comparution de Loukal devant le procureur de la République

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, comparait hier, lundi devant le Procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed à Alger pour être auditionné dans des affaires de "dilapidation des deniers publics". La brigade des investigations de la Gendarmerie nationale avait procédé, la semaine dernière, à la remise de convocations avec PV à l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia et au ministre des Finances et ex-gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal pour comparaitre devant le Procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed. Ouyahia et Loukal, ont été convoqués par le tribunal "pour dilapidation des deniers publics et de privilèges indus".