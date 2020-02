TRIBUNAL MILITAIRE : Procès en appel de Said, Toufik, Tartag et Hanoune le 9 février

Le procès en appel de Saïd Bouteflika, les généraux à la retraite Mohamed Mediène, alias Toufik, et Athmane Tartag, ainsi que la Présidente du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoune, a été programmé pour dimanche 09 février au tribunal militaire de Blida, selon une source médiatique, citant une source sûre. Le 24 septembre dernier, le tribunal militaire de Blida a condamné les quatre prévenus à une peine de 15 ans de prison ferme, tandis qu’une peine de 20 années de prison ferme a été prononcée par contumace contre le général major à la retraire Khaled Nezzar, son fils Lotfi et l’homme d’affaires arid Benhamdine. Saïd Bouteflika, frère et ex-conseiller du Président déchu Abdelaziz Bouteflika, ainsi que les six autres accusés sont poursuivis pour « atteinte à l’autorité de l’armée » et « complot contre l’autorité de l’Etat ».