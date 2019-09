TRIBUNAL MILITAIRE : L’avocat du général Toufik demande le report du procès !

Selon la télévision publique, Me Farouk Ksentini, avocat du général Toufik, a demandé le report du procès en raison de l’état de santé de son client. Dans une lettre, la famille Mediène interpelle l’opinion publique quant à la dégradation de l’état de santé du général. « Son état de santé s’est aggravé après son incarcération le 5 mai 2019 suite à une chute survenue au dixième jour de sa détention au centre pénitentiaire de Blida, occasionnant une fracture complexe de l’omoplate droite », a notamment déclaré la famille du général Toufik. Pour rappel, l’ex-patron du DRS est poursuivi avec Bachir Tartag (ex-coordinateur des services de sécurité), Said Bouteflika (frère et conseiller du Président déchu) et Louisa Hanoune (cheffe du PT) pour complot contre l’autorité de l’Armée et de l’Etat.