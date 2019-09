TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA : Tayeb Bélaiz entendu comme témoin

Tayeb Bélaiz, ancien conseiller à la présidence de la République et ex-président du Conseil constitutionnel, a été entendu en tant que témoin par le Tribunal militaire de Blida dans le procès de Said Bouteflika, les généraux Mohamed Mediene et Athmane Tartag ainsi que Louisa Hanoune, ouvert lundi 23 septembre. D’autres ex-hauts responsables à la Présidence de la République sont convoqués par le tribunal en tant que témoins. Il s’agit, entre autres, de Habba Okbi, ex-secrétaire général de la Présidence, Mohamed Rougab, secrétaire particulier de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika, et Ali Boughazi, ex-conseiller à la Présidence. Dans la liste des témoins, figurent des officiers de l’armée. Par ailleurs, Youssef Ramdane Tazibt, membre dirigeant du Parti des Travailleurs, a critiqué, dans un post sur Facebook, l’avocat Farouk Ksentini qui, dans le procès, défend le général Mohamed Mediène. Farouk Ksentini a déclaré à la presse qu’il ne sait pas si Louisa Hanoune va répondre aux questions du juge.