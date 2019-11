TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA : 15 ans de prison pour deux généraux-majors

Le tribunal militaire de Blida a condamné à une peine de 15 ans de prison deux Généraux-majors à la retraite, à savoir l’ancien responsable des finances au ministère de la Défense nationale, Boudjemâa Boudouaour et l’ancien commandant de la Gendarmerie nationale, Menad Nouba. Ces deux généraux-majors ont été condamnés pour «enrichissement illicite et acquisition illicite de biens». Le verdict du tribunal est encore plus sévère dans la mesure où il a dépossédé les deux condamnés de tous leurs biens, acquis illégalement. Les deux Généraux-majors n’ont gardé que les appartements qu’ils occupent en famille, alors que tous leurs biens ont été confisqués ! Ces deux gradés de l’Armée avaient étaient déjà poursuivis en justice au temps de l’ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika.