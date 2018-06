TRIBUNAL DE TIARET : Un greffier placé sous mandat de dépôt

Selon une source sécuritaire, le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, a ordonné la mise sous mandat-de -dépôt, une personne âgée de 30 ans exerçant ses fonctions comme greffier au niveau du tribunal de Tiaret, pour les griefs: escroquerie avec préméditation, et abus d’autorité. En effet et selon la même source, une personne résidente à Rahouia, à quelque 45 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, s’est rapproché du greffier en question et l’a sollicité pour une intervention auprès de juges en vue de sauver un de ses proches inculpé dans une affaire de drogue et marché conclu, le greffier a reçu un pot de vin estime à 100 millions de cts; en contrepartie de la liberté provisoire de son proche, cependant le verdict a été annoncé autrement et lourd de surcroît avec 7 années de prison ferme et 100 millions de cts comme amende, un verdict qui a laissé celui qui a offert le pot de vin de bois et très surpris et croyant que la personne se démarque de toute plainte, le greffier commença à prendre des distances par rapport aux appels téléphoniques et autres et ne restant pas indifférent, le citoyen escroqué s’est rapproché du procureur général, près la cour de Tiaret, lequel a saisi les hautes instances et une enquête a été ouverte puis le dossier a été remis au magistrat-instructeur et il est à signaler que d’autres personnes ayant un lien avec cette grande affaire vont tomber.