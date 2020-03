TRIBUNAL DE TIARET : L’adjoint au procureur placé sous mandat de dépôt

Mardi 24 Mars 2020, le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, a ordonné la mise sous mandat de dépôt de l'adjoint au procureur de la République du même tribunal, apprend-on auprès d'une source généralement bien informée. Notre source ajoute que depuis près de 4 jours, l'adjoint au procureur était en garde à vue, au niveau de la brigade de gendarmerie nationale de Tiaret et ce, suite à des instructions de hautes instances qui ont ouvert une enquête après la réception de nouveaux éléments dans une affaire de publications sur les réseaux sociaux ,dont l'adjoint au procureur de la République serait la source. La mise sous mandat de dépôt aurait été imminente, indique notre source, qui précise que le mis en cause aurait envoyé des informations et des documents relatifs aux procédures administratives à une personne vivant à l’étranger.