TRIBUNAL DE SIDI MHAMED : Abdelghani Hamel condamné à 15 ans de prison

L’ancien directeur général de la sécurité nationale, Abdelghani Hamel, a été condamné par le tribunal de Sidi Mhamed, dans l’affaire de corruption, à une peine de 15 ans de prison et une amende de 8 millions de dinars. Abdelghani Hamel est poursuivi dans plusieurs affaires de corruption, principalement liées au « blanchiment d’argent, enrichissement illicite, trafic d’influence et obtention de fonciers par des moyens illégaux ». Dans la même affaire, le juge près du tribunal de Sidi M’hmed a également prononcé le verdict contre la famille d’El Hamel et ses coaccusés. Alani Salima: 2 ans de prison et 1 million de dinars d’amende, Hamel Amiar: 10 ans de prison et 6 millions de dinars d’amende, Hamel Mourad: 7 ans de prison et 5 millions de dinars d’amende, Hamel Chafik: 8 ans de prison et 5 millions de dinars d’amende et Hamel Chahinaz: 7 ans de prison et 5 millions de dinars d’amende. Une amende de 32 millions de dinars pour les entreprises appartenant aux fils d’El-Hamel. Boudiaf Abdelmalek: 3 ans de prison et un million de dinars d’amende, Abdelghani Zaalane: 3 ans de prison et 1 million de dinars d’amende, Ben Saban Zoubir: 3 ans de prison, Ghelai Moussa: 5 ans de prison et un million de dinars d’amende et Rahaimia Mohammad: 3 ans de prison et 500 mille dinars d’amende. Le tribunal de Sidi Mhamed a, en outre, décidé de saisir tous les biens et sociétés que possède Abdelghani Hamel et sa famille.