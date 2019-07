TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED : Reprise du procès de Kamel Chikhi

Le procès de Kamel Chikhi dit "El Boucher" dans l'affaire des conservateurs fonciers, a repris, ce mercredi, au tribunal de Sidi M'hamed (Cour d'Alger), après son report trois fois de suite. Kamel Chikhi est poursuivi en compagnie de 13 mis en cause dont une femme dans une affaire liée aux documents, livrets fonciers et actes de propriété relatifs à sa société de promotion immobilière. Le procès a été reporté lors des audiences du 22 mai, 19 juin et 3 juillet 2019. Le prévenu Kamel Chikhi, en détention provisoire depuis juin 2018, est poursuivi dans 4 affaires, dont celle de trafic de cocaïne (saisie de plus de 700 kg de cocaïne au port d'Oran). Les enquêtes préliminaires instruites dans l'affaire de saisie de cocaïne avaient révélé l'implication de plusieurs personnes dans des faits liés à la corruption et pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations au profit du principal accusé mais dans le cadre d'une autre activité (promotion immobilière).