TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED : Le procès de l'ancien ministre décédé Benhamadi reporté

Le tribunal de Sidi M'hamed (Cour d'Alger) a reporté, lundi, au 9 novembre prochain le procès de l'ancien ministre de la Poste et des télécommunications décédé Moussa Benhamadi qui est poursuivi pour "obtention d’indus avantages" et "financement occulte de la campagne électorale de l'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika". Le report a été décidé à la demande de la défense du Trésor public pour l’examen du dossier et du juge d’audience en raison de l'absence de plusieurs témoins principaux, notamment l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, l'ancienne ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, Houda Feraoun, et l'ancien ministre de la Jeunesse et des sports, Mohamed Hattab. Les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal sont également poursuivis dans la même affaire pour "octroi d’avantages injustifiés à Benhamadi pour la réalisation de l’usine de médicaments GB Pharma dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah dans la capitale". Abdelghani Zaalane a été ramené au tribunal en tant qu'ancien directeur de campagne du candidat à la présidentielle d’avril 2019, Abdelaziz Bouteflika. Abdelmalek Sellal a lui aussi été ramené au tribunal alors que l’accusé Ahmed Ouyahia se trouve à la prison d’Abadla à Bechar.