TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED : L’ex-SG du FLN, Mohamed Djemaï à la barre

L’ex secrétaire général du parti FLN, Mohamed Djemaï, a comparu lundi, devant le tribunal de Sidi M’Hamed, selon des sources proches du parquet d’Alger. Djemaï doit répondre du chef d’inculpation de ’’destruction de documents officiels et de dissimulation d’un dossier qui devait faire l’objet de procédures judiciaires’’. Pour rappel, Mohamed Djemaï a été placé en détention provisoire, le 19 septembre passé et incarcéré à la prison d’El-Harrach. Par ailleurs, Les enfants de l'ancien directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Hamel Abdelghani ont été entendus lundi par le magistrat instructeur du tribunal de Sidi M'hamed, dans le cadre de l'instruction des affaires liées à des détournements de foncier et d'enrichissement illicite présumé, rapporte Ennahar Tv. Pour rappel, les quatre enfants avaient été placés en détention provisoire par le juge d'instruction du tribunal de Sidi M'Hamed en juillet dernier pour des faits à caractère pénal, avait annoncé la Cour d'Alger dans un communiqué. L'ancien patron de la police avait été lui aussi placé en détention provisoire en avril dernier pour "activités illégales, trafic d'influence, détournement de foncier et mauvaise utilisation de la fonction".