TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED : Kamel Chikhi ‘’El-Boucher’’ à la barre le 22 mai

Le prévenu Kamel Chikhi, dit « El boucher », comparaîtra le 22 du mois de mai courant devant le Tribunal correctionnel de Sidi M’hammed (Alger) dans l’affaire des conservateurs fonciers, a rapporté l’agence officielle, citant une source judiciaire proche du dossier. L’affaire concerne les documents, livrets fonciers et actes de propriété relatifs à la société de « Kamel El Boucher ». Le prévenu Kamel Chikhi, en détention provisoire, est poursuivi avec 12 autres prévenus dans 4 affaires, dont celle du trafic de cocaïne qui « n’est pas encore enrôlée », a-t-on précisé. L’ex-ministre de la Justice avait indiqué que l’enquête instruite dans l’affaire de saisie de plus de 700 kg de cocaïne au port d’Oran avait révélé l’implication de plusieurs personnes dans des faits liés à la corruption et pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations. L’enquête préliminaire s’est soldée par le déferlement de suspects devant la justice pour corruption et pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations au profit du principal accusé dans l’affaire de cocaïne, mais dans le cadre d’une autre mission et d’une autre activité (promotion immobilière), a-t-il ajouté.