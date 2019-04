TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED : Issad Rebrab placé sous mandat de dépôt

Le Président directeur général du groupe Cevital, Issad Rebrab, qui a comparu ce lundi après-midi devant le Procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed à Alger pour être auditionné dans le cadre d'une enquête anti corruption, a été placé tard dans la nuit du lundi à mardi sous mandat de dépôt, rapporte l'Aps. Interpellé tôt dans la journée du lundi par des éléments de la Gendarmerie nationale, Rebrab avait été auditionné par la section de recherches qui "poursuit ses enquêtes préliminaires à l'encontre de plusieurs hommes d'affaires dont certains interdits de sortie du territoire national" pour leur implication dans des affaires de corruption. L'homme d'affaires a été présenté ensuite devant le Procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed pour répondre des chefs d'accusation de "fausse déclaration relative aux transferts illicites de capitaux de et vers l'étranger, surfacturation d'équipements importés et importation de matériels d'occasion alors qu'il avait bénéficié d'avantages douaniers, fiscaux et bancaires". Plusieurs heures après l'audience, il a été placé sous mandat de dépôt. Sa sortie du tribunal, durant la soirée, dans un fourgon de la Gendarmerie nationale pour être transféré vers la prison d'El-Harrach a vu quelques escarmouches entre des personnes présentes sur les lieux dont certaines rejetaient la décision du tribunal et d'autres l'ont saluée.