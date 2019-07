TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED : Issad Rebrab devant le juge d’instruction

Le patron du groupe Cevital, Asaad Rabrab, a comparu ce mercredi 24 juillet 2019 devant le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Mohamed d’Alger, a-t-on appris, hier, de bonne source. Le patron du groupe Cevital a été placé en détention provisoire le 23 mai dernier. Il est accusé de « fausse déclaration relative aux transferts illicites de capitaux de et vers l’étranger», «surfacturation d’équipements importés» et «importation de matériels d’occasion alors qu’il avait bénéficié d’avantages douaniers, fiscaux et bancaires». Pour rappel, la chambre d’accusation de la Cour d’Alger a rejeté, le 5 mai dernier, la demande de liberté provisoire introduite par la défense d’Issad Rebrab, confirmant ainsi le maintien en détention provisoire du patron du groupe Cevital.