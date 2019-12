TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED : 20 ans de prison requis contre Sellal et Ouyahia

Après quatre jours d’audience et la convocation de Saïd Bouteflika à la barre, le parquet a dévoilé les peines requises à l’encontre des accusés dont Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal et Abdeslam Bouchouareb. Le parquet a requis une peine de vingt ans de prison ferme assortis d’une amende d’un million de dinars algériens à l’encontre des deux anciens premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal dans l’affaire du montage automobile. La même peine a été requise contre l’ancien ministre de l’Industrie Abdeslam Bouchouareb, en fuite à l’étranger dans le cadre de la même affaire. Un mandat d’arrêt international a été lancé contre l’ancien ministre de l’industrie Abdeslam Bouchouareb. Des peines de dix à quinze ans ainsi que de fortes amendes ont été requises contre d’anciens ministres et des hommes d’affaires dans l’affaire du montage automobile également.