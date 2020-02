TRIBUNAL DE SAIDA : 34 affaires inscrites au rôle de la session criminelle

Le tribunal de Saida ouvrira ce 24 février sa première session criminelle de l’année qui se poursuivra jusqu’au 10 mars prochain. Selon le planning établi par le parquet, 3 affaires sont programmées chaque jour. Au total 34 affaires criminelles seront examinées, dont la majorité sont liées à l’attentat à la pudeur et au terrorisme. La première affaire qui ouvrira la session du tribunal relève du terrorisme et sera suivie d’une affaire de droit commun. Il s’agit d’une affaire ayant pour grief : association de malfaiteurs composée de 5 sinistres individus .Ces derniers ont cambriolé plusieurs appartements en profitant de l’absence de leurs propriétaires. Pour le volet assassinat et tentative d’homicide, trois affaires sont programmées au cours de cette session.