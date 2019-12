TRIBUNAL DE MOSTAGANEM : Trois ‘’hirakistes’’ libérés

Le tribunal correctionnel près la Cour de Mostaganem a prononcé, hier mercredi, des peines de trois mois de prison avec sursis à l'encontre de cinq personnes poursuivies pour incitation au rassemblement et perturbation de la sécurité. Parmi eux, l’activiste politique, Daouadji Ibrahim, qui n'a pas bénéficié de la libération en raison de son accusation dans une autre affaire, bien que ce dernier soit en grève de la faim , depuis deux mois. Les faits remontent à octobre dernier, quand 5 personnes ont entravé la visite du ministre des Sports à Mostaganem. Trois d’entre elles ont été libérées et ont bénéficié d’une citation directe à comparaître et deux autres ont été maintenues en détention, dont l’activiste politique Daouadji Ibrahim.