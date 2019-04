TRIBUNAL DE MOSTAGANEM : Les deux journalistes écopent de 3 ans de prison pour corruption

Le représentant du parquet du tribunal de Mostaganem a requis, hier lundi 29 avril, cinq ans de prison ferme à l’encontre des deux journalistes d’El-Bilad, et Ennahar TV, en l’occurrence, Anis et Yassine, poursuivis dans une affaire de corruption en flagrant délit. Le verdict est tombé tard dans la journée du lundi, les deux inculpés ont écopé de trois ans de prison ferme chacun pour des pots-de-vin, de 50 millions de cts pour le correspondant d’Ennahar et 30 millions de cts pour le correspondant d’El Bilad. Se trouvant depuis dimanche dernier en détention provisoire, les deux accusés, avaient été arrêtés par les services de la Police judiciaire de la wilaya de Mostaganem en flagrant délit de ‘’perception’’ d’argent de la main du plaignant, le directeur du commerce de la wilaya. Riad