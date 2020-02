TRIBUNAL DE MOSTAGANEM : Le Directeur du Cadastre placé sous mandat de dépôt

Après le chef de cabinet de la wilaya, c’est au tour du directeur du Cadastre de Mostaganem de subir le même sort. En effet, ce dernier a été placé, hier, sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tribunal de Mostaganem et ce, dans le cadre de l’affaire dite ‘’Temmar’’, a-t-on appris de source judicaire. Rappelons que le juge d’instruction près le tribunal de Mostaganem a convoqué, le 17 février dernier, 35 personnes dont des ex-directeurs de l’exécutif, des cadres de la wilaya et des investisseurs dans le cadre de l’affaire de l’ancien wali de Mostaganem, M. Temmar Abdelwahid, accusé par la Cour suprême de ‘’changement de la vocation agricole d'une terre agricole, atteinte au domaine national et à l'état naturel du littoral’’, a-t-on appris de même source. Parmi les personnes convoquées, on trouve l’actuel chef de cabinet de la wilaya, l’ancien directeur des travaux publics, Bouazgui, l’actuelle directrice du tourisme, l’actuelle directrice de l’industrie et des mines, l’ancien directeur des Domaines, l’ancien directeur des services agricoles, l’ancien directeur de l’investissement, Benbada, le chargé de l’investissement de la wilaya et plusieurs autres cadres. Le juge d’instruction va entendre aussi, dans les prochains jours, plusieurs investisseurs comme témoins, a-t-on ajouté.