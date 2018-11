TRIBUNAL DE MOSTAGANEM : 7 ans de réclusion pour tentative de meurtre

Les faits de cette affaire remontent au mois de Mars de l’année en cours, où la victime a été rouée de coups et littérairement ‘’écrasé’’ par le véhicule de son agresseur, aux abords de la forêt de Mazagran. Cette bagarre a généré après des propos sur le prix des boissons alcoolisées, échangés entre les deux belligérants. Malheureusement, la conversation a fini par tourner au vinaigre et les deux individus en sont venus aux mains. Le mis en cause cassa une bouteille et frappa vivement avec le tesson son adversaire, qui tomba à terre. N’hésitant pas à en finir avec lui, l’inculpé démarra sa voiture, mis la marche –arrière et lui passa sur le corps en lui causant tant de traumatismes à la tête, aux bras, et aux pieds. Présenté à la barre, l’agresseur tenta de s’innocenter en prétextant être la victime d’un accident de la circulation, et qu’il a juste percuté le blessé qui était sur une moto. Intervenant à son tour, le procureur de la République a requis la peine capitale pour le mis en cause, vu la gravité des faits portant sur une tentative de meurtre avec préméditation. Délibérant en fin d’audience, le tribunal criminel a condamné l’inculpé à 7 années de prison ferme avec une amende de 100 millions de centimes à verser à sa victime.