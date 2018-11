TRIBUNAL DE MOSTAGANEM : 10 ans de réclusion pour 3 cambrioleurs

Les faits de ces deux affaires remontent au mois de Janvier de l’année en cours ( le 09 et le 31 Janvier 2018 ) où deux habitations ont été ciblées par des cambriolages , commis en plein jour , à la ville de Hassi Mamèche. La première affaire a porté sur le vol d’un domicile dont les résidents étaient absents pour des raisons professionnelles. Se glissant au sein de la maison, les brigands se sont emparés de bijoux d’une valeur de 400 millions de centimes, d’une somme d’argent de 43 millions de centimes, d’autres biens sans épargner les perruches en cage. Quant à la seconde affaire, elle a ciblé un autre domicile où les voleurs pénétrèrent et s’attaquèrent à la femme, en usant de violence envers elle et menaçant d’égorger sa fille de 4 ans avec une arme blanche au cas où elle refuserait de leur indiquer le lieu de cache de l’argent. Ces derniers finirent par prendre une somme d’argent estimée à plus de 70 millions et lui arrachèrent violemment ses boucles d’oreilles. Malheureusement, ces bandits finirent par se faire prendre au sein d’un barrage de contrôle routier à Bouguirat, à bord d’un véhicule loué à Relizane, avec des armes blanches, des casquettes et des gants à la malle. Présentés à la barre pour les deux audiences, les voleurs tentèrent de nier les faits qui leurs sont reprochés. Une condamnation à 10 années de réclusion fut prononcée pour trois membres du réseau, une autre par contumace d’une vingtaine d’années pour le membre en fuite et la liberté pour le cinquième. Quant au verdict de la deuxième audience, les bandits furent condamnés à une peine de prison de 07 années et de 20 ans pour le fuyard, ainsi que des amendes.