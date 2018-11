TRIBUNAL DE KSAR CHELLALA (TIARET) : Le procureur de la République agressé

Le procureur de la République, près le tribunal de Ksar Chellala et son compagnon ont fait l’objet d'une violente agression dans la nuit allant du mercredi au jeudi. En effet, selon notre source, le procureur de la République et son compagnon étaient à bord d'une voiture de marque «Audi" et de provenance de la ville de Tiaret, lorsqu’un petit camion de marque «DFM", leur a barré la route au niveau de l’entrée de la commune de Rechaiga. Trois jeunes sont descendus et se sont dirigés vers le compagnon du procureur de la république et l'ont violemment agressé en le blessant au niveau de l’œil et de la tête. Irrité, le procureur de la république est intervenu et est entré en pleine bagarre avec les deux autres jeunes qui ignoraient totalement l’identité de celui qui a été agressé et dans un moment d’inattention, les agresseurs se sont emparés du téléphone du compagnon du procureur et puis se sont évaporés dans la nature. La cabale n'a pas trop duré, car informés d'urgence, les éléments de la gendarmerie nationale de Rechaiga et en un temps record, ont arrêté les 3 agresseurs, âgés entre 21 et 35 ans et originaires de la commune de Rechaiga. Présentés par devant le magistrat-instructeur, près le tribunal de Ksar-Chellala, territorialement compétent, les 3 mis en cause ont été mis sous mandat de dépôt, conclut notre source qui a indiqué que l'audience a duré plus de 2 heures.