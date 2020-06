TRIBUNAL DE KOLEA : Le procès de Karim Tabbou à nouveau reporté

Le procès de l’opposant Karim Tabbou renvoyé au 1er juin au tribunal de Koléa, a été de nouveau renvoyé au 29 Juin prochain, a annoncé le Comité National pour la Libération des Détenus CNLD. Il s’agit du procès dans sa première arrestation (arrêté le 11 septembre 2019 et libéré le 25 septembre par le tribunal de Koléa, avant son arrestation le 26 septembre et sa mise sous mandat de dépôt par le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger). Pour rappel, Karim Tabbou fut condamné lors du procès en appel par la Cour de Ruisseau d’Alger (24 Mars) à un an de prison ferme alors que le tribunal de Sidi M’hamed l’avait condamné à un an de prison dont 6 mois de sursis (il devait quitter la prison de Koléa le 26 Mars dernier), rappelle la même source.